Поправить верстку магазина на Битриксе

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Закрыт1 заявка85 просмотров

Список ошибок описан четко в ТЗ.

ТЗ запаролено. Предварительным кандидатам имеющем опыт работы и портфолио отправляю пароль и прошу оценить сроки и стоимость.

14 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров