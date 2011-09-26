Сверстать сайт

Эрик реализовал уже мой 3-й проект. Как заказчик, я всем довольна, верстает в срок, очень старается, советуется, быстро правит. Сейчас необходимо сверстать 4-й проект. без вопросов отдам его Эрику. С ним очень приятно и комфортно работать. Всем рекомендую!