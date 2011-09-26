Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок385 просмотров

Задача:

Сверстать макеты сайта, залиты на сервак, можете скачать http://files.etherway.ru/4EFF9

Необходимо сверстать 11 внутренних страниц и 1 главную.

Требования:

Качественно проделанная работа

Скорость выполнения работы

Предоплата 50%

Ссылка на портфолио и отзывы

14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
Эрик реализовал уже мой 3-й проект. Как заказчик, я всем довольна, верстает в срок, очень старается, советуется, быстро правит. Сейчас необходимо сверстать 4-й проект. без вопросов отдам его Эрику. С ним очень приятно и комфортно работать. Всем рекомендую!
Анна адекватный заказчик, четко знает что хочет, всегда на связи, приятное сотрудничество!! Платит моментально, даже могу сказать мгновенно!! все четко, буду и дальше работать. Пускай будет много таких адекватных заказчиков как Анна РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад