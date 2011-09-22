Верстка шапки сайта (с градиентами и скруглениями)

# 1 — $ 50

Здравствуйте.

Необходимо сверстать в HTML+CSS шапку сайта по представленному макету. Вообще, конечно, мне нужно сверстать страницу целиком (и не одну), но я совершенно не представляю, как выбрать исполнителя для такого типа работы, как верстка, только по портфолио. Поэтому - попробуем именно конкурс по верстке части одной страницы. Кроме оплаты, победитель, показавший убедительную верстку, при желании сможет продолжить работу над этой и другими страницами сайта.

Внешний вид подлежащей верстке шапки для визуального ознакомления - в JPG-файле (слегка уменьшен), а оригинал, который нужно использовать в работе, - в PSD в архиве.

Требования (кажется, что их много, но на самом деле это просто формализация очевидных вещей):

1) Верстка "резиновая" по горизонтали (100% ширины страницы). Отступы слева (от логотипа) и справа (например, от текстовых ссылок) фиксированные. В каждой из трех, так сказать, "полосок" шапки очевидны левая и правая части, прижатые к соответствующему краю.

2) Шапка необязательно будет прижата к верхнему краю страницы, над шапкой в конечном итоге может быть еще что-то неопределенной высоты.

3) Градиенты и скругления должны быть сохранены. Это линейный вертикальный градиент у большой плашки, радиальный градиент и скругление у пункта меню, "подсветка" под логотипом, скругление у нижней полоски. Цвета и реализацию можно посмотреть в PSD-файле. Собственно, для меня наиболее интересно, как будут реализованы градиенты и скругления.

4) Внешний вид не должен портиться или разваливаться при увеличении текста, произвольном (вплоть до бредового) изменении размеров шрифтов. Я бы сформулировал это так: шапка должна быть "резиновой" и по вертикали.

5) Совершенно неважно, будет верстка на div'ах или таблицами. У меня нет никаких предубеждений против табличной верстки. Но верстка должна читаться, а текст - изменяться и дополняться.

6) Никаких внешних библиотек (типа PIE), JavaScript и грубых "хаков", пожалуйста.

7) Сайт должен отлично выглядеть во всех хоть сколько-нибудь заметных в интернете браузерах. На практике это MSIE 6+, Firefox 3+, Opera 9+, Chrome, Safari 3+. Если для каких-то браузеров невозможно что-то реализовать простыми средствами, внешний вид можно упрощать (например, за счет тех же градиентов), но подавляющее большинство пользователей должно увидеть сайт правильно. На самом деле по сайтам до сих пор вполне ходят живые пользователи MSIE 5, Opera 7, Firefox 2, им тоже было бы неплохо увидеть не полный развал, а что-то более-менее похожее на оригинал (подход "они сами виноваты, что не обновляются" плохой).

8) Наименование-слоган рядом с логотипом допустимо по вашему вкусу делать и текстом, и картинкой. Остальной текст - текстом.

9) Привязки к какой-либо CMS не будет, в этом смысле верстка свободная.

10) На мелочи (типа точного подбора размера шрифта, расстановку ссылок, подчеркивание) можно на данном этапе не отвлекаться. Главное сейчас - точное взаимное расположение элементов, чтобы ничего никогда никуда не уезжало.

Пожалуйста, показывайте свою работу в той степени готовности, которая кажется вам достаточной, любым удобным вам способом. Вопросы вы можете задать через личные сообщения или по e-mail [email protected]. Спасибо.