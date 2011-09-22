Требуется свертстать 5ть однотипных сайтов (структура вообще одинаковая) и натянуть на WP (cms ки установленны). Пример диза прилагаю. Все шаблоны http://narod.ru/disk/25976931001/green.zip.html
Две колонки новостей на главной в DLE
Необходимо сделать на сайте две колонки новостей и блок с закрепленными новостями, как на этом сайте:
Шаблон стандартный. "Закрепленные новости" - это блок с новостями из категории "Важное", все просто.
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