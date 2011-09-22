Две колонки новостей на главной в DLE

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимо сделать на сайте две колонки новостей и блок с закрепленными новостями, как на этом сайте:

http://3rm.info

Шаблон стандартный. "Закрепленные новости" - это блок с новостями из категории "Важное", все просто.

DLE
14 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров