Html-шаблон для почтовых клиентов

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  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок136 просмотров

Необходмо сверстать шаблон письма для разных почтовиков (макет вышлю по прямому запросу)

HTML
14 лет назад
nika_ya
Ника 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров