Изменить меню сайта

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Закрыт4 заявки236 просмотров

В этом шаблоне - http://irrigator.su в верхнем меню всё время подсвечен зелёным цветом пункт меню "Главная", даже когда переходишь в другой раздел этого меню светится главная, нужно сделать, что бы подсвечивался тот пункт меню, на странице которого находишься в данный момент.

14 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров