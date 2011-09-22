Изменить меню сайта

В этом шаблоне - http://irrigator.su в верхнем меню всё время подсвечен зелёным цветом пункт меню "Главная", даже когда переходишь в другой раздел этого меню светится главная, нужно сделать, что бы подсвечивался тот пункт меню, на странице которого находишься в данный момент.