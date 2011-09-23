Выдернуть блок (html + css)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки174 просмотра

На картинке тот блок который нужно выдернуть, адрес сайта откуда тоже там

150 р

ICQ 288294230

CSSHTML
14 лет назад
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SpiderAntoha
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Выполнил все без проблем со всеми исправлениями!

Заявки фрилансеров

SpiderAntoha
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад