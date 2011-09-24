Сверстать страничку по готовому макету psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок221 просмотр

Требования к исполнителю:

- опыт работы не менее 1,5 лет.

- наличие готовых проектов не менее 30

Требование к проекту:

- кросс-браузерная верстка IE, Opera, Chrome.

От исполнителя:

- время за которое выполните заказ;

- количество $.

100% постоплата ЯД.

14 лет назад
copyrab
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Качество-скорость намного превосходит оплату! "Идеальный исполнитель" - сделал небольшую доработку без лишних вопросов. Очень рекомендую!
Отличный Заказчик. Платит во время и достойно! Без нелепых требований

Заявки фрилансеров

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад