Техническое задание в файле, с нужними скриптами помогу
Сверстать страничку по готовому макету psd
Требования к исполнителю:
- опыт работы не менее 1,5 лет.
- наличие готовых проектов не менее 30
Требование к проекту:
- кросс-браузерная верстка IE, Opera, Chrome.
От исполнителя:
- время за которое выполните заказ;
- количество $.
100% постоплата ЯД.
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