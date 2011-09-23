Добавить неск. элементов в Webasyst

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка173 просмотра

Нужно добавить кнопку "мне нравится" от facebook на главную + в каждый товар, счетчик liveinternet в шаблон webasyst shop.

Webasyst
14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров