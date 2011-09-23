Сверстать 7 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки239 просмотров

Собственно нужна качественная верстка div-ми под стандартные браузеры + нужно прикрутить скрипты JQuery

Что верстать и полное ТехЗадание находиться здесь : http://dl.dropbox.com/u/1982720/visavis-brand.zip

Когда выберу исполнителя передам psd, шрифты, фотки и пр. сопутствующие материалы

Оставляем в теме сроки и стоимость, в личку не пишем, сообщения типа "сделаем обращайтесь" без указания сроков и цены сразу в игнор.

Спасибо.

jQuery
14 лет назад
twentyone4
Андрей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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