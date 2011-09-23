Исправить ошибки верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка185 просмотров

Необходимо исправить ошибки верстки магазина на 1С-Битрикс.

Оплата почасовая. Детально ТЗ отправляем кандидатам для предварительной оценки.

14 лет назад
TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров