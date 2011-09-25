Вёрстка PSD макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки523 просмотра

Дано:

1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD)

2. Надо сверстать в HTML.

Требования:

* Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах

* Текст постараться где можно выполнить текстом.

* Вёрстка не резиновая.

* Грамотный и качественный CSS без излишеств

* Оптимальная резка

Сроки исполнения: 1-3 дня.

Пример макета находит во вложении.

P.S. Уважаемые исполнители, решение по выбору исполнителя будет сделано завтра в 14.00

Просьба добавляйте портфолио с примерами вёрстки. Это первое на что я обращаю внимание!

+ http://www.weblancer.net/projects/299182.html

Всем спасибо!

CSSHTML
14 лет назад
Moisha
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

set_Zp
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа была выполнена на хорошем уровне с первого раза и сдана в срок. Рекомендую. Будем работать дальше :)
Отличный заказчик. Работа оплачена в срок. Хорошее т.з. +++

Заявки фрилансеров

set_Zp
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад