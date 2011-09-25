Техническое задание в файле, с нужними скриптами помогу
Вёрстка PSD макета
Дано:
1. Простой макет с шапкой, меню, и подвалом (PSD)
2. Надо сверстать в HTML.
Требования:
* Стабильность и качественное отображение во всех популярных броузерах
* Текст постараться где можно выполнить текстом.
* Вёрстка не резиновая.
* Грамотный и качественный CSS без излишеств
* Оптимальная резка
Сроки исполнения: 1-3 дня.
Пример макета находит во вложении.
P.S. Уважаемые исполнители, решение по выбору исполнителя будет сделано завтра в 14.00
Просьба добавляйте портфолио с примерами вёрстки. Это первое на что я обращаю внимание!
+ http://www.weblancer.net/projects/299182.html
Всем спасибо!
Выбранный исполнитель
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