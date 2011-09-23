Срок 2 недели шаблон должен корректно работать во всех браузерах, начиная с IE 7. Шаблон и функционал типа такого http://e107.xenthemes.com/newstastic/news.php Дизайн типа такого только по нашей теме cekrym.net/main.html ...
Верстка шаблона под Drupal
Необходимо сверстать шаблон для Dripal из несложного макета, и первоначально наполнить. См. как на картинке.
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