Верстка, привязка

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Закрыт1 заявка209 просмотров

Задача: необходимо привязать систему чата к верстке дизайна

Сайт чата состоит из двух частей: сайта (написан на PHP) и блока чата

(написан на Java). Изменить верстку сайта возможно прямо на сервере, а

вот с блоком чата так не получится. Поэтому, придется настроить сайт

чата целиком у себя на тестовом компьютере и там уже с ним работать.

Обязательно знание: Java, Spring, PHP, MySQL, JS, JSON, HTML и CSS.

CSSHTMLJavaJavaScriptMySQLPHP
14 лет назад
artmetall
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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