Верстка, привязка

Задача: необходимо привязать систему чата к верстке дизайна

Сайт чата состоит из двух частей: сайта (написан на PHP) и блока чата

(написан на Java). Изменить верстку сайта возможно прямо на сервере, а

вот с блоком чата так не получится. Поэтому, придется настроить сайт

чата целиком у себя на тестовом компьютере и там уже с ним работать.

Обязательно знание: Java, Spring, PHP, MySQL, JS, JSON, HTML и CSS.