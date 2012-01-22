Верстка с незначительной правкой дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок212 просмотров

Есть шаблон

http://osc3.template-help.com/osc_21784/index.php

Нужно заменить листок клевера и чуть поднять шапку - убрать валюты и языки, заместо них форму входа (там будет и меню пользователя после входа). Немножко переделать меню - добавить перелив, сделать красивее, а кнопки текстом.

14 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Были замечания но в целом справился.

Заявки фрилансеров

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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