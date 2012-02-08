HTML, CSS, CMS
Верстка:
-HTML
-CSS
-Блочная (div), табличная (table) или смешанная
-Резиновая или фиксированная
Кроссбраузерная верстка сайтов: IE 7+, FireFox, Opera, Google Chrome
Натяжка на различные CMS
Способы оплаты:
WebMoney
Банковский перевод
Контактные данные:
ICQ: 737-87-49
Skype: omgtrueevil
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
12 лет назад
Всё быстро и профессионально. Буду сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо Владиславу за предоставленную работу. Хорошее ТЗ и быстрая оплата.
$50
10 баллов
12 лет назад
Специально не стал писать отзыв сразу на работу Алексея, отдал сверстанный макет программисту, чтобы уже он оценил его работу по результатам интеграции верстки в рабочий интернет-магазин. Макет интегрировался в CMS 1C-Битрикс. Оценка работе Алексея 5+. Макет полностью удовлетворил требованиям интеграции, легко разделялся на компоненты. в качестве js Алексей использовал jquery, что само по себе отлично так как почти все современные движки дружат с этим фреймворком. Отдельно хочу отметить о сроках работы - на верстку 4 страниц Алексею было выделено всего полтора дня, и работа была сдана точно в срок. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Как и в предыдущий раз все отлично. Игорь прекрасный заказчик, побольше бы таких =)
$30
10 баллов
12 лет назад
Алексей отлично справился с заданием. Оперативно внес необходимые правки и доработки. По качеству кода -также всё ок - качественная валидная верстка, шаблон сайта идеально смотрится во всех обозревателях.
Ответный отзыв
Игорь прекрасный заказчик. Точно поставленная задача и моментальная оплата. Побольше бы таких =)