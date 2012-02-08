TrueEvil

Алексей TrueEvil

 
32 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML, CSS, CMS

Верстка:

-HTML

-CSS

-Блочная (div), табличная (table) или смешанная

-Резиновая или фиксированная

Кроссбраузерная верстка сайтов: IE 7+, FireFox, Opera, Google Chrome

Натяжка на различные CMS

Способы оплаты:

WebMoney

Банковский перевод

Контактные данные:

ICQ: 737-87-49

Skype: omgtrueevil

Верстка сайтаHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
vseife00
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Косметические коррективы интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
simple-stuff
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Переделать вёрстку, посадить на GetSimple
Всё быстро и профессионально. Буду сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
Спасибо Владиславу за предоставленную работу. Хорошее ТЗ и быстрая оплата.
Ответный отзыв
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета интернет-магазина
Специально не стал писать отзыв сразу на работу Алексея, отдал сверстанный макет программисту, чтобы уже он оценил его работу по результатам интеграции верстки в рабочий интернет-магазин. Макет интегрировался в CMS 1C-Битрикс. Оценка работе Алексея 5+. Макет полностью удовлетворил требованиям интеграции, легко разделялся на компоненты. в качестве js Алексей использовал jquery, что само по себе отлично так как почти все современные движки дружат с этим фреймворком. Отдельно хочу отметить о сроках работы - на верстку 4 страниц Алексею было выделено всего полтора дня, и работа была сдана точно в срок. Спасибо за сотрудничество.
Как и в предыдущий раз все отлично. Игорь прекрасный заказчик, побольше бы таких =)
Ответный отзыв
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной страницы сайта из PSD макета
Алексей отлично справился с заданием. Оперативно внес необходимые правки и доработки. По качеству кода -также всё ок - качественная валидная верстка, шаблон сайта идеально смотрится во всех обозревателях.
Игорь прекрасный заказчик. Точно поставленная задача и моментальная оплата. Побольше бы таких =)
Ответный отзыв