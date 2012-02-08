Специально не стал писать отзыв сразу на работу Алексея, отдал сверстанный макет программисту, чтобы уже он оценил его работу по результатам интеграции верстки в рабочий интернет-магазин. Макет интегрировался в CMS 1C-Битрикс. Оценка работе Алексея 5+. Макет полностью удовлетворил требованиям интеграции, легко разделялся на компоненты. в качестве js Алексей использовал jquery, что само по себе отлично так как почти все современные движки дружат с этим фреймворком. Отдельно хочу отметить о сроках работы - на верстку 4 страниц Алексею было выделено всего полтора дня, и работа была сдана точно в срок. Спасибо за сотрудничество.