Переделать вёрстку, посадить на GetSimple

HTML-версткаЗавершен1 заявка265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый, господа товарищи.

Проблема:

Есть сайт unicam - studio . ru, свёрстан он сейчас не ахти. Точно так же не ахти он посажен на движок GetSimple.

Сам движок отличается своей простотой. Разорбаться в синтаксисе шаблонов — 5-10 минут.

Задача:

Переверстать, либо допилить вёрстку до нормального состояния, поправить всё в шаблоне, что бы в движке всё работало корректно.

Цену и сроки жду от вас.

В личку, скайп и другие контакты огромная просьба не писать.

12 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TrueEvil
Алексей 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Всё быстро и профессионально. Буду сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
Спасибо Владиславу за предоставленную работу. Хорошее ТЗ и быстрая оплата.