Переделать вёрстку, посадить на GetSimple

Требуется допилить некоторый функционал wordpress и buddypress и заверстать его. Описание задач можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/1SvoPzjMjnUJbdhWkYrEePZ-PGcLwH-8X0XSDwuLgmjs/edit Текущее состояние сайта http://inm.kpn.su/ Просьба указать приблизительные сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, господа товарищи.
Проблема:
Есть сайт unicam - studio . ru, свёрстан он сейчас не ахти. Точно так же не ахти он посажен на движок GetSimple.
Сам движок отличается своей простотой. Разорбаться в синтаксисе шаблонов — 5-10 минут.
Задача:
Переверстать, либо допилить вёрстку до нормального состояния, поправить всё в шаблоне, что бы в движке всё работало корректно.
Цену и сроки жду от вас.
В личку, скайп и другие контакты огромная просьба не писать.
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