Переделать вёрстку, посадить на GetSimple

День добрый, господа товарищи.

Проблема:

Есть сайт unicam - studio . ru, свёрстан он сейчас не ахти. Точно так же не ахти он посажен на движок GetSimple.

Сам движок отличается своей простотой. Разорбаться в синтаксисе шаблонов — 5-10 минут.

Задача:

Переверстать, либо допилить вёрстку до нормального состояния, поправить всё в шаблоне, что бы в движке всё работало корректно.

Цену и сроки жду от вас.

В личку, скайп и другие контакты огромная просьба не писать.