Сверстастать две простые таблицы

Есть макет для двух таблиц, и контент для них. Нужно сверстать эти таблицы, и проверить их содержимое с контентом.

Жду ваши сроки и стоимость. Макеты:

http://s019.radikal.ru/i632/1203/97/b0b4e8b95f1c.jpg - верстка 1

http://s019.radikal.ru/i617/1203/71/c52d496efd18.jpg - верстка 2

Контент и коментарии к верстке вышлю в личку.