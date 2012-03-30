Поменять шаблон на сайте

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Система Insales

Дам готовый html + css шаблон, его нужно натянуть с некоторыми пожеланиями.

пишите

12 лет назад
profidiz
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона странички

    Есть простой дизайн (файл в формате .PSD). Необходимо сверстать кроссбраузерный и валидный шаблон страницы в 2 вариантах (резиновый и нет) с возможностью последующей замены текста, фото и видео. Для анализа прикладываю файл в .JPG Срочность не нужна, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JavaScript (Аякс), форма отправки на email

    Нужна динамическая форма по типу renins.com/ (в центре страницы нажмите в поле выберите автомобиль). Если не ошибаюсь реализовывать можно на JavaScript, но не обязательно – можете предлагать варианты. Задание в прикреплённом файле, повторюсь ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макета интернет-портала под DLE

    Нужно сверстать шаблон портала под DLE 9.5. Кроссбраузерно (в первую очередь упор на современные браузеры), валидно (код без ошибок), семантически верно, читабельно, максимально близко к макету. Кроссбраузерно, грамотно, семантически верно, читабельно (с комментариями), близко к макету. Приветствуется использование ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верстка + скрипты (14 страниц)

    $150

    КАЧЕСТВО Блочная, фиксированная, кроссбраузерность IE7+; Максимальное разделение структуры от оформления и функционала; Логичные названия классов и стилей, семантичный код; Полное соответствие макету; ТЗ предоставлю. Макеты в JPG: http://narod.ru/disk/44619426001.72ba199973baed6e40a953e5f35a467f/rivierarealty-makets.zip.html

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад