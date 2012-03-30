Поменять шаблон на сайте

Есть простой дизайн (файл в формате .PSD). Необходимо сверстать кроссбраузерный и валидный шаблон страницы в 2 вариантах (резиновый и нет) с возможностью последующей замены текста, фото и видео. Для анализа прикладываю файл в .JPG Срочность не нужна, ...
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Система Insales
Дам готовый html + css шаблон, его нужно натянуть с некоторыми пожеланиями.
пишите
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