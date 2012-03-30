Натянуть верстку на магазин

Нужно добавить элементы на существующей html странице: 1. Заголовок Introductory webinar сделать таким как показан в izmenenija.png 2. Добавить 3 линии над видео, над формой и над текстом 3. Увеличить размер шрифта Обратите внимание, что цсс для этой страницы ...