HTML-верстка + скрипты (14 страниц)

Необходимо выполнить только верстку, по готовым PSD исходникам дизайна. Требования: платформы: windows / mac браузеры: ff4+, chrome, safari5, opera 11+, ie7-9 стандарты: html5/css3 js фрейворк: jquery HTML анимация, будет работа с не стандартными скриптатми, в основном по главной странице. Фильтр ...
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КАЧЕСТВО
Блочная, фиксированная, кроссбраузерность IE7+;
Максимальное разделение структуры от оформления и функционала;
Логичные названия классов и стилей, семантичный код;
Полное соответствие макету;
ТЗ предоставлю.
Макеты в JPG:
http://narod.ru/disk/44619426001.72ba199973baed6e40a953e5f35a467f/rivierarealty-makets.zip.html
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