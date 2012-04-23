HTML-верстка + скрипты (14 страниц)

$150
HTML-версткаЗавершен14 заявок249 просмотров
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КАЧЕСТВО

Блочная, фиксированная, кроссбраузерность IE7+;

Максимальное разделение структуры от оформления и функционала;

Логичные названия классов и стилей, семантичный код;

Полное соответствие макету;

ТЗ предоставлю.

Макеты в JPG:

http://narod.ru/disk/44619426001.72ba199973baed6e40a953e5f35a467f/rivierarealty-makets.zip.html

HTML
12 лет назад
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$150
7 дней
В очередной раз всё выполнено качественно и в срок. С радостью продолжаю сотрудничество. Спасибо!
Снова отлично поработали. Оперативное общение, мгновенная оплата. Рекомендую!
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