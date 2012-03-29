Учитываем - Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600 / зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется верстальщик под ShopCms.
первое задание:
Наверстать сайт по тортам под настроеный интернет магазин на ShopCms
Структура сайта не меняется.
Обязательно валидность кода.
во вложении превью сайта.
psd и сам сайт вышлю.
1000 wmr за проэкт.
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