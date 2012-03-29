Наверстать сайт по тортам

HTML-версткаЗакрыт7 заявок272 просмотра
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На постоянную работу требуется верстальщик под ShopCms.

первое задание:

Наверстать сайт по тортам под настроеный интернет магазин на ShopCms

Структура сайта не меняется.

Обязательно валидность кода.

во вложении превью сайта.

psd и сам сайт вышлю.

1000 wmr за проэкт.

12 лет назад
Kristi_ArtNet
Кристина 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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