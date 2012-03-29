Качественная верстка

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки242 просмотра
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Приветствую!

нужна верстка вот этого сайта(3 страницы - главная, блог и портфолио).

пдф-файлы предоставлю.

тип - табличная.

поддержка эксплорера 6 не нужна.

буду проверять на всех браузерах и ипаде.

на первой страницы слайды должны листатся с задержкой и при нажатии.

в портфолио - картинки и видео - и тоже.

12 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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