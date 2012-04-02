Исправление ошибок отображения шаблона DLE в EX 7.

Здравствуйте, нужен человек или даже лучше команда программистов для разработки туристического портала. Портал очень большой, со всем возможным функционалом. Можно ориентироваться под http://www.turne.com.ua/ и http://www.otpusk.com/ + функции с http://www.turpravda.com Полное ТЗ есть, но это уже при личном ...
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Необходимо срочно исправить проблемы отображения сайта spb.tusamam.ru в Internet Explorer начиная с 7 версии и позднее, а так же исправить ошибку в ходе который данный сайт не открывается с IPAD.
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