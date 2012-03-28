Верстка для wordpress

Нужно взять дизайн отсюда. www.pe4ora.ru Будет другой дизайн новостей, логотип другой, и пару кнопок. (Будет в PSD шаблоне). Остальное как на сайте доноре. Шапка там хитро-резиновая и вёрстка таблицами. Нужно сверстать всё дивами, кроссбраузерно (можно без ие6 ) валидно. Ну ...