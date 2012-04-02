Верстка одной страницы

HTML-версткаЗавершен8 заявок242 просмотра
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Необходимо сверстать страницу используя при этом 960 Grid System - http://960.gs/

Макет во вложении.

12 лет назад
sslord
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
joom-master
Станислав 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$30
1 день
Все выполнено в срок и как надо. Замечаний никаких. Уверен что продолжим работать.
Заказчик отличный. Конкретные цели, четкий план работы. Мне понравилось с Антоном работать. Желаю успехов ему.
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