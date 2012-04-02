Верстка одной страницы

Нужно взять дизайн отсюда. www.pe4ora.ru Будет другой дизайн новостей, логотип другой, и пару кнопок. (Будет в PSD шаблоне). Остальное как на сайте доноре. Шапка там хитро-резиновая и вёрстка таблицами. Нужно сверстать всё дивами, кроссбраузерно (можно без ие6 ) валидно. Ну ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать страницу используя при этом 960 Grid System - http://960.gs/
Макет во вложении.
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