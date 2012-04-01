DIV-но переверстать несложную страницу

HTML-версткаЗавершен11 заявок157 просмотров
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Требуется полностью переверстать страницу (см. приложение), с сохранением внешнего вида (но без имеющихся багов), в соответствии с такими требованиями:

* блочная "резиновая" верстка DIV-ами (без таблиц);

* кроссбраузерность;

* валидность кода (XHTML);

* соблюдение семантики кода;

* максимальная дружественность кода SEO (по возможности - расположить основной текстовый блок как можно ближе к началу документа);

* комментарии к основным структурным блокам.

P.S.: дополнительные подробности и скрин макета в приложении.

В заявке обязательно указывайте Ваши финансовые пожелания.

12 лет назад
alex-ukraine
Алексей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
nu_born
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Сотрудничеством доволен.
Приятный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
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