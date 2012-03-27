Вставить iframe на DLE

Есть шаблон (дизайн) письма. Задача: сверстать это письмо в HTML. Необходимо знать и понимать нюансы HTML верстки. Если готовы и в курсе, как это делать, жду предложений Нужно сделать как можно скорее сегодня. Цена вопроса: 300 руб. Почта: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт arttravel.kz написанный на DLE 6 необходимо в раздел "Заказ поездки " вставить iframe (
id="innerIframe"
src="http://spb.ntk-intourist.ru/main.aspx"
width="100%"
height="1600px"
frameborder="0"
style="padding:0; margin:0"
scrolling="no"">
)
Поисковик iframe должен быть виден только когда юзер кликает на ссылку Заказ поездки
В редактор iframe не вставляется.
Стоимость работы указываем в предожении
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