HTML-верстка письма

HTML-версткаЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Есть шаблон (дизайн) письма.

Задача: сверстать это письмо в HTML.

Необходимо знать и понимать нюансы HTML верстки.

Если готовы и в курсе, как это делать, жду предложений

Нужно сделать как можно скорее сегодня.

Цена вопроса: 300 руб.

Почта: [email protected]

HTML
12 лет назад
move_one
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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