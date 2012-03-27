На Джумла - раздел новости пересобрать

HTML-версткаЗакрыт4 заявки150 просмотров
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На сайте http://smart2tech.ru/

Раздел новости собран криво. Нужно привести его в порядок.

Дизайн-макеты как должно выглядеть в итоге прикладываю.

- детальная страница новости не соответствует дизайн-макету

- список новостей не соответствуют дизайн-макету

---- по дизайну формат вывода: картинка слева а справа дата заголовок под ними новость еще ниже сылка подробнее (у ссылки подробнее кстате стрелка отлетела вправо страницы - вернуть стрелочку на место)

---- новости отделяются серой линией

---- внизу переключения по страницам 1 2 3 4 5 - не соответствуют дизайн-макету

P.S.

Время поджимает.

12 лет назад
phantom_spb
Роман 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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