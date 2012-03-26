Нужно поправить верстку

Необходимо сверстать в html одну страницу. Страница сделана в виде картинки. Присутствую тексты, картинки и три слайдера. Сделать нужно сегодня. Оплата после готовности - 400 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо немного поправить верстку, кто может помочь?
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