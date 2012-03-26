Нужно поправить верстку

HTML-версткаЗакрыт7 заявок150 просмотров
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Необходимо немного поправить верстку, кто может помочь?

12 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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