Разверстать готовый дизайн и поместить на Друпал

Необходимо валидно и аккуратно сверстать HTML по готовому дизайну (PSD файлы имеются)

Сделать тему для работающего сайта на Друпале 6, и перевести его на эту тему.

сайт http://voipcallrecording.com, можно пробежаться по внутренним страницам и оценить объем.

пример страницы нового дизайна http://voipcallrecording.com/HomePage2.png

Необходимые навыки

- валидная верстка

- в том числе знать как заверстать с нестандартным шрифтом Myriad Pro, с откатом на стандартный на древних системах. EOT?

- умение работы с Друпаловскими темами.

Если готовы взяться только за верстку или только за создание темы Друпал, то тоже напишите.

Указывайте сразу стоимости работы и необходимые сроки

Пожалуйста не пишите "возмусь", "сделаем", "супер веб-студия АХ.." без стоимости и сроков.

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