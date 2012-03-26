Разверстать готовый дизайн и поместить на Друпал

Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид. Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd Макеты есть в PSD. Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо валидно и аккуратно сверстать HTML по готовому дизайну (PSD файлы имеются)
Сделать тему для работающего сайта на Друпале 6, и перевести его на эту тему.
сайт http://voipcallrecording.com, можно пробежаться по внутренним страницам и оценить объем.
пример страницы нового дизайна http://voipcallrecording.com/HomePage2.png
Необходимые навыки
- валидная верстка
- в том числе знать как заверстать с нестандартным шрифтом Myriad Pro, с откатом на стандартный на древних системах. EOT?
- умение работы с Друпаловскими темами.
Если готовы взяться только за верстку или только за создание темы Друпал, то тоже напишите.
Указывайте сразу стоимости работы и необходимые сроки
Пожалуйста не пишите "возмусь", "сделаем", "супер веб-студия АХ.." без стоимости и сроков.
Оплата Вебмани, строго по результатам, без предоплаты.
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