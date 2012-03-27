Нужно сверстать сайт

Есть PSD 2х страниц сайта для фирмы раскручивающей проги под айфон и андроид. Сайт уже работает (но с другим, некрасивым дизайном) - http://iSpreadNews.com/?psd Макеты есть в PSD. Сайт написан на перле (HTML::Mason) то есть он генерируется серверным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт на Джумле 1.5. , вот то, что сейчас есть - http://www.batmanforever.ru/ , надо обновить немного дизайн меню , блоков и т.д. ПСД файл есть, прикрепляю, что должно получится в джпг. Пишите цены и сроки. Варианты оплаты - по факту, либо безопасная сделка.
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