Нужно сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен3 заявки223 просмотра
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сайт на Джумле 1.5. , вот то, что сейчас есть - http://www.batmanforever.ru/ , надо обновить немного дизайн меню , блоков и т.д. ПСД файл есть, прикрепляю, что должно получится в джпг. Пишите цены и сроки. Варианты оплаты - по факту, либо безопасная сделка.

12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Очень все быстро и качественно. Я еще неизвестно сколько дергал с поправками, но Сергей без нареканий все сделал, за что ему и спасибо!
Своевременная оплата, приятное общение - это для меня главное, поэтому естественно 10 баллов =)
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