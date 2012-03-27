Нужно сверстать сайт

сайт на Джумле 1.5. , вот то, что сейчас есть - http://www.batmanforever.ru/ , надо обновить немного дизайн меню , блоков и т.д. ПСД файл есть, прикрепляю, что должно получится в джпг. Пишите цены и сроки. Варианты оплаты - по факту, либо безопасная сделка.