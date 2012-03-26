Верстка и интеграция в Joomla

HTML-версткаЗакрыт21 заявка196 просмотров
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Необходимо сверстать и интегрировать около 20 однотипных страниц, дизайн идентичен, различия только в выводе контента.

Joomla
12 лет назад
dcim
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mihael_m
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Сроки затянуты с 2 дней, до более чем 2 недель! Работа не выполнена! На связь не выходит. Гиганский минус, благодаря этому горе фрилансеру потерян клиент, деньги и самое главное, уважение ко мне. Не советую работать с этим человеком.
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