Верстка и интеграция в Joomla

Верстка интернет-магазина. Только верстка. http://dl.dropbox.com/u/16738968/main.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/view_good.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/goods.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/confirm.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/cart.png 5 страниц с макета и 4 страницы на основе ТЗ. Кроссбраузерность Семантичность Валидность Чистый HTML и CSS JS не нужен Размер фиксированный Тз - http://dl.dropbox.com/u/16738968/tz.txt Указывайте плз стоимость и сроки. Проект ...
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Необходимо сверстать и интегрировать около 20 однотипных страниц, дизайн идентичен, различия только в выводе контента.
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