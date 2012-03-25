Верстка шаблона, натяжка на движок, скрипты

Нужен толковый веб-программист!!!

Задачи:

1. верстка html+css с готового дизайна

2. натяжка сверстанного на движок http://expressionengine.com/

3. настройка css expressionengine, добавление нужных мне страниц и возможностей

4. Написание скрипта.

Его задачи и функции:

на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту

Это обычная форма, данные передаются по https

Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у меня на сайте, а данные передавались на тот сайт.

Передаются данные регистрации которые введет пользователь. А инвайт мой - из базы данных.

В настоящее время подобный функционал создан на сайте http://e-mmm.com/button/make

Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку регистрации из моей базы данных вибирался следующий по очереди инвайт и регистрация просходила на него.

При успешном ответе сервера (успешной регистрации пользователя) нужно чтобы пользователю на указанную им при регистрации почту отправлялось письмо с определеной информацией и данными владельца инвайте (берем из базы).

В идеале, если у пользователя нет почту программа умела бы автоматически создать почтовый ящик с именем = номер его телефона на моем домене (в зависимости от реализации готов взять либо хостинг либо VDS

Список инвайтов хранится в базе, нужно реализовать запороленную страничку для редактирования и добавления инвайтов.