Верстка шаблона, натяжка на движок, скрипты

Верстка интернет-магазина. Только верстка. http://dl.dropbox.com/u/16738968/main.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/view_good.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/goods.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/confirm.png http://dl.dropbox.com/u/16738968/cart.png 5 страниц с макета и 4 страницы на основе ТЗ. Кроссбраузерность Семантичность Валидность Чистый HTML и CSS JS не нужен Размер фиксированный Тз - http://dl.dropbox.com/u/16738968/tz.txt Указывайте плз стоимость и сроки. Проект ...
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Нужен толковый веб-программист!!!
Задачи:
1. верстка html+css с готового дизайна
2. натяжка сверстанного на движок http://expressionengine.com/
3. настройка css expressionengine, добавление нужных мне страниц и возможностей
4. Написание скрипта.
Его задачи и функции:
на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту
Это обычная форма, данные передаются по https
Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у меня на сайте, а данные передавались на тот сайт.
Передаются данные регистрации которые введет пользователь. А инвайт мой - из базы данных.
В настоящее время подобный функционал создан на сайте http://e-mmm.com/button/make
Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку регистрации из моей базы данных вибирался следующий по очереди инвайт и регистрация просходила на него.
При успешном ответе сервера (успешной регистрации пользователя) нужно чтобы пользователю на указанную им при регистрации почту отправлялось письмо с определеной информацией и данными владельца инвайте (берем из базы).
В идеале, если у пользователя нет почту программа умела бы автоматически создать почтовый ящик с именем = номер его телефона на моем домене (в зависимости от реализации готов взять либо хостинг либо VDS
Список инвайтов хранится в базе, нужно реализовать запороленную страничку для редактирования и добавления инвайтов.
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