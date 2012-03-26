Верстка 2-х PSD макетов

HTML-версткаЗавершен10 заявок196 просмотров
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Необходима верстка 2 PSD макетов. Верстка не сложная. Также необходим шаблон под DLE. Верстка несложная. Срок 1 день.

12 лет назад
feelkz
Виктор 
36 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
nimzuka
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$35
1 день
Работу выполнил хорошо и в срок. Теперь буду обращаться к Андрею в дальнейшем.
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