Сверстать

HTML-версткаЗакрыт3 заявки364 просмотра
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Всем привет!

Помимо стандартных требований типа кроссбраузерности, ксс и бла бла бла необходимо отлично знать javascript.

Картинки, задание в аттаче. Только с опытом! + еще один проект на подходе

12 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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