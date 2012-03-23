Проверить сайт в браузерах и исправить верстку

Необходимо сделать верстку и натянуть на движок готовый дизайн на сайт интернет-магазина на Webasyst. Кроссбраузерность, поддержка IE с 7 версии, требование к поддержке разрешений экрана - "резиновый".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО!
Необходимо протестировать сайт integrad.com.ua во всех возможных браузерах и исправить бока с версткой и отображением элементов дизайна.
В дальнейшем потребуется поддержка сайта - создание доп.контактных форм, и пр. по мелочам.
Сейчас ищем адекватного исполнителя, чтобы всегда был на связи.
От вас: цена, сроки и возможность дальнейшей работы.
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