Верстка дизайна. Требуется знание Ajax

Требуется верстка макетов дизайна (знающим AJAX)

Макет главной страницы - http://zalil.ru/32918675

(будут еще Контакты, Статьи и Портфолио)

Все дело в том, что нынешняя верстка на сайте www.flaris.ru "кривая" и решил его сменить.

1) Кроссбраузерная верстка, т.е. одинаковое отображение страниц во всех популярных браузерах.

2) Валидная верска, т.е. абсолютно корректная верстка.

3) Семантическая верстка, т.е. страницы имеют логичную и последовательную иерархию (h1, h1… p)

4) Резиновая верстка с фиксом в 1280px.

5) Черная рамка вокруг сайта, в остальном цвет фона #fefff4

6) Скину 2 флэшки - это цветок и айфон. Нужно валидно установить..

7) Айфон (наши работы). Кнопки должны нажиматься (эффект в дизайне присутствует)

8) Цитаты. Должны меняться. Эффект исчезновения-появления. Можете свой предложить.

9) Меню со значками. Тоже с каким-нибудь эффектом (можете удивить)

P.S. НеУМЕХАМ, просьба не беспокоить!