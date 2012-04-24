Верстка дизайна. Требуется знание Ajax

$120
HTML-версткаЗавершен2 заявки223 просмотра
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Требуется верстка макетов дизайна (знающим AJAX)

Макет главной страницы - http://zalil.ru/32918675

(будут еще Контакты, Статьи и Портфолио)

Все дело в том, что нынешняя верстка на сайте www.flaris.ru "кривая" и решил его сменить.

1) Кроссбраузерная верстка, т.е. одинаковое отображение страниц во всех популярных браузерах.

2) Валидная верска, т.е. абсолютно корректная верстка.

3) Семантическая верстка, т.е. страницы имеют логичную и последовательную иерархию (h1, h1… p)

4) Резиновая верстка с фиксом в 1280px.

5) Черная рамка вокруг сайта, в остальном цвет фона #fefff4

6) Скину 2 флэшки - это цветок и айфон. Нужно валидно установить..

7) Айфон (наши работы). Кнопки должны нажиматься (эффект в дизайне присутствует)

8) Цитаты. Должны меняться. Эффект исчезновения-появления. Можете свой предложить.

9) Меню со значками. Тоже с каким-нибудь эффектом (можете удивить)

P.S. НеУМЕХАМ, просьба не беспокоить!

Ajax
12 лет назад
flaris
Фларис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sulik78
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$120
3 дня
Только положительные впечатления от сотрудничества. Адекватная цена и четкое соблюдение сроков - то, что очень редко встречается на фрилансе. Результат ровно тот, который я и хотел. Исполнение выше всяких похвал. Александр, благодарю за проект и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!
Спасибо за хорошие проекты. с Вами приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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