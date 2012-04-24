Верстка дизайна. Требуется знание Ajax

Необходимо сделать верстку и натянуть на движок готовый дизайн на сайт интернет-магазина на Webasyst. Кроссбраузерность, поддержка IE с 7 версии, требование к поддержке разрешений экрана - "резиновый".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка макетов дизайна (знающим AJAX)
Макет главной страницы - http://zalil.ru/32918675
(будут еще Контакты, Статьи и Портфолио)
Все дело в том, что нынешняя верстка на сайте www.flaris.ru "кривая" и решил его сменить.
1) Кроссбраузерная верстка, т.е. одинаковое отображение страниц во всех популярных браузерах.
2) Валидная верска, т.е. абсолютно корректная верстка.
3) Семантическая верстка, т.е. страницы имеют логичную и последовательную иерархию (h1, h1… p)
4) Резиновая верстка с фиксом в 1280px.
5) Черная рамка вокруг сайта, в остальном цвет фона #fefff4
6) Скину 2 флэшки - это цветок и айфон. Нужно валидно установить..
7) Айфон (наши работы). Кнопки должны нажиматься (эффект в дизайне присутствует)
8) Цитаты. Должны меняться. Эффект исчезновения-появления. Можете свой предложить.
9) Меню со значками. Тоже с каким-нибудь эффектом (можете удивить)
P.S. НеУМЕХАМ, просьба не беспокоить!
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