Поправить формы на сайте

В команду нужен верстальщик для работы над проектом. Проект готов к запуску на 50%. От исполнителя требуется разобраться в текущем варианте верстки, исправить расхождения с дизайном, сверстать уже имеющиеся новые макеты и в дальнейшем регулярно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем верстальщика со знанием jquery.
Требуется привести формы на сайте к единому стилю, настроить корректно валидацию.
Пример формы center25.ru/buchautsorsing
Подробное задание будет предоставлено кандидатам.
Пожалуйста, отвечайте только в проект.
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