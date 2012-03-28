Качественная верстка страницы сайта ресторана

HTML-версткаЗавершен22 заявки318 просмотров
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Требуется кроссбраузерная верстка. Макет во вложении, исходник и подробности выбранному исполнителю. Одно из требований – задний фон бесшовным узором.

12 лет назад
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
С поставленной задачей справился в срок, 100% соответствие макету, мгновенное исправление замечаний. Уверен, буду работать и дальше. Рекомендую, как профессионала своего дела.
Подробное задание, оплата без задержек. Приятно было с Геннадием поработать.
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$15
1 день
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