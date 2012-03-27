Задача для специалиста по JS и Jquery

$250
HTML-версткаЗавершен5 заявок299 просмотров
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Требуется специалист по JS и Jquery для выполнения нетривиальной задачи.

Подробности объясню в переписке по скайпу.

Отписывайесь в проекте, в личку писать не нужно.

jQuery
12 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
2 дня
Профессионал своего дела. Работа была выполнена качественно и быстрее, чем в оговоренные сроки.
Артём приятный и положительный заказчик. Интересная задача была поставлена чётко, вопросов и проблем не возникало.
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