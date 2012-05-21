Тема для drupal

Сверстать и сделать тему (основные и главная) для Drupal

Желательно для Drupal7. шаблоны к сожалению не PSD а только jpg – но размер совпадает.

Дизайн достаточно прост. Картинок только 4 (лого, ротор, подложка модуля языка, подложка в подвал). все остальное css

Стоимость и срок - предложение исполнителя