Тема для drupal

HTML-версткаЗавершен4 заявки174 просмотра
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Сверстать и сделать тему (основные и главная) для Drupal

Желательно для Drupal7. шаблоны к сожалению не PSD а только jpg – но размер совпадает.

Дизайн достаточно прост. Картинок только 4 (лого, ротор, подложка модуля языка, подложка в подвал). все остальное css

Стоимость и срок - предложение исполнителя

Drupal
12 лет назад
konstw
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
gghost
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа и профессиональный подход. Скорее партнер чем просто исполнитель.
Приятное общение, хорошее ТЗ и оплата.
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