Верстка строительного сайта. Приватно для MrWolf

На сайте выводится mjpg поток. Скрипт Нужно видео поток вывести в блог на http://www.livejournal.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент требуется сверcтать эти макеты:
http://narod.ru/disk/44105176001.2493a775db39f0a93...
Верстка не резиновая, кроссбраузерная, дивы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Интернет магазин сверстать и интегрировать в Simpla. Оплата по факту. Срок 2-3 дня.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходима доработка шаблона Wordpress Требуются человек с навыками верстки шаблонов для WordPress, WordPress Multisite, BuddyPress, bbPress для доработки шаблона Salutation и нескольких плагинов. Предложения оставляйте под проектом. Оплата в рублях.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно два сайта сверстать. Интересует верстка качественная, не кривая... ТЗ по запросу.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести порядка 50 статичных ХТМЛ-страниц в Wordpress. Срок исполнения 1-2 дня, от вас наличие рейтинга и стоимость. В личку прошу не писать - игнорирую, все заявки только здесь.Закрыт12 лет назад
- $15
http://pix.am/eyf0.jpg картинку с системником загнать на фон чтобы поверх строчки были. там где рам сейчас половина текста не влазит из-за этого + выпадающий список не красиво смотрится надо растянуть http://pix.am/fekt.jpg на втором файле работает неправильно. селекты неверно сделаны от программиста: верстальщику. я ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
блок вывода конфигурации сейчас http://pix.am/rQNz.jpg а надо http://pix.am/HyK0.jpg желательно чтобы вы не просили у меня псд я там урл на страницу где выводится конфигуарции как щас и вы сделали как надоЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать макеты, сделанные в Corel Макеты обсудим с кандидатами. Пишите стоимость за главную, с портфолио. Всем заранее спасибо!HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Наверстать и доработать шаблоны по установленному списку (в приватной беседе)Завершен12 лет назад
- $100
Нужна вёрстка сайта для хостинга сайтов. Главная + 9 внутренних. Оплата по факту. Вы показываете скриншот вёрстки (или видео) я оплачиваю. Пишите пожалуйста цену и сроки. Не для вашего портфолио. Приоритет цене. http://rghost.ru/37176079/image.png http://rghost.ru/37176098/image.png http://rghost.ru/37176108/image.png http://rghost.ru/37176113/image.png http://rghost.ru/37176120/image.png http://rghost.ru/37176126/image.png http://rghost.ru/37176132/image.png http://rghost.ru/37176139/image.png http://rghost.ru/37176147/image.png http://rghost.ru/37176155/image.pngЗавершен12 лет назад