Сверстать один блок

Нужно сверстать макеты, сделанные в Corel Макеты обсудим с кандидатами. Пишите стоимость за главную, с портфолио. Всем заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
блок вывода конфигурации
сейчас http://pix.am/rQNz.jpg
а надо http://pix.am/HyK0.jpg
желательно чтобы вы не просили у меня псд
я там урл на страницу где выводится конфигуарции как щас и вы сделали как надо
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