Сверстать один блок

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок273 просмотра
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блок вывода конфигурации

сейчас http://pix.am/rQNz.jpg

а надо http://pix.am/HyK0.jpg

желательно чтобы вы не просили у меня псд

я там урл на страницу где выводится конфигуарции как щас и вы сделали как надо

12 лет назад
wait
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Парень молодец. все сделал как надо и достаточно быстро
Замечательный заказчик, максимально разъясняет чего хочет и как это должно выглядеть.Очень доволен сотрудничеством. По оплате - тоже +10
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