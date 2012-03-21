Сверстать обновляемый шаблон рассылки

Необходимо подкорректировать шаблон WP. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать шаблон рассылки, которая отправляется через Мейл и Сабскрайб.
Обязательно максимально простое обновление выпусков новыми анонсами.
Код должен быть настроен таким образом, чтобы правильно отображаться в ретрансляторах: Яру, ЖЖ, Твиттер и все из "За раз!" Сабскрайба.
- Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Переверстать готовый сайт под резину. Бюджет 300 руб. Подробности исполнителю. Оплата по факту. Срок сегодня завтраHTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сверстать и натянуть на cms. Предлагайте варианты по cms. Сайт интернет-магазина. Без особо сложного функционалу. Подробности исполнителю, оплата по факту. Бюджет 3000 руб. Срок 2-3 дня.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на джумле. Подробное Т.З и Скрины страниц вышлю по запросу. Суть задачи: Доверстать сайт на Джумле 1 Типовая страница. 6 всплывающих окон. Разработать 2 похожих друг на друга компонента, один для работы с аудио-контентом, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
есть сайт http://www.ellett.fi/etusivu/ нужно сделать его русскую версию от вас требуется на основе текущего дизайна создать шаблон для joomla 1.7 при создании шаблона исправить ошибки верстки, если таковые будут, чтобы шаблон стал валидным на выходе должен быть архив с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать 3 страницы шаблона для сайта на ucoz.ruHTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Поменять кодировку с utf - 8 на windows-1251 сайт goodzdorovie.ruHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть макет в PSD, нужно сверстать и сделать рабочий шаблон для Vamshop. Цену предлагайте.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать 4 страницы, есть PSD На главной на карте где Южная Америка не нужен выпадающий список. Перенести эту верстку на сайт, скорее всего это получится новый шаблон под CMS DataLife Engine: 9.* ОБЯЗАТЕЛЬНО: ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц под joomla. Главная и 7-8 внутренних. PSD предоставлю. Для примера прикреплю главную и пару внутренних. Остальные внутренние в разработке. От вас: -Цена -Сроки -Портфолио в ЛС писать не нужно. В проект.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад