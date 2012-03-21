Сверстать обновляемый шаблон рассылки

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Требуется сверстать шаблон рассылки, которая отправляется через Мейл и Сабскрайб.

Обязательно максимально простое обновление выпусков новыми анонсами.

Код должен быть настроен таким образом, чтобы правильно отображаться в ретрансляторах: Яру, ЖЖ, Твиттер и все из "За раз!" Сабскрайба.

12 лет назад
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Ирина 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
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