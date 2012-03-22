Нужна верстка и новый шаблон на DLE

HTML-версткаЗавершен8 заявок210 просмотров
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Добрый день.

Нужно сверстать 4 страницы, есть PSD

На главной на карте где Южная Америка не нужен выпадающий список.

Перенести эту верстку на сайт, скорее всего это получится новый шаблон под CMS DataLife Engine: 9.*

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Стоимость и Сроки укажите сами.

12 лет назад
samberS
Роман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$80
4 дня
После объяснения ТЗ Руслан сразу приступил к выполнению задания. Понравилась оперативность выполнения и внесение всех правок. Спасибо!
Очень понравилось работать с этим заказчиком, четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую. Было б очень приятно еще поработать с вами Роман.
Irgenija
Марина 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$140
7 дней
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