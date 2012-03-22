Нужна верстка и новый шаблон на DLE

Нужно сверстать несколько страниц под joomla. Главная и 7-8 внутренних. PSD предоставлю. Для примера прикреплю главную и пару внутренних. Остальные внутренние в разработке. От вас: -Цена -Сроки -Портфолио в ЛС писать не нужно. В проект.