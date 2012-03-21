Простой макет на верстку

HTML-версткаЗавершен32 заявки230 просмотров
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простой центрированный макет, все видно на скрине

12 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xweys
Роман 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все сделано быстро и качественно.
Был рад сотрудничеству.