Простой макет на верстку

1 чтоб для каждой записи можно было разрешать/запрещать каменты от анонимных пользователей 2 удалять даты размещения записей(публиковать без даты) и каментов тоже желательно,лучший вариант-в один клик показать/спрятать дату любой записи и всех каментов к ней 3 изменять ...