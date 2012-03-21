Простой макет на верстку

promimport.su Кривыми руками с сайта был удален код вместе с какой-то нужной строкой. (боролся с <скрипт src=»хттп://yourerating.com/cookiesave.js») Надо поправить как было http://yandex.ru/yandsearch?text=promimport.su&site=promimport.su&lr=2
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простой центрированный макет, все видно на скрине
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