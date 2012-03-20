Поправить верстку на WP

Доброго времени суток Есть не доделанный проект, сайт - визитка. Нужно срочно его доделать до утра четверга! Требуются небольшие косметические изменения, а так же спрограммировать альбомы для фотогалереи и все! Затем все воткнуть на уже выкупленный хост на ...