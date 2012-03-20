Нужно сделать и установить шаблон на движок Amiro

Ищу специалиста по верстке для подключения шаблонов к нашей системе. Шаблоны в формате HTML, подключать нужно, используя синтаксис шаблонизатора. Шаблонизаторов 2: 1. Twig - http://twig.sensiolabs.org/ 2. Jinja2 - http://jinja.pocoo.org/docs/ Вам высылают верстку и дают доступ к системе, куда Вы можете ...